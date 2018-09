Far west in strada, sparatoria tra auto e moto: morto un 24enne

Sparatoria questa mattina in provincia di Bari, nelle vicinanze del tondo di Carbonara, in via Minichella. Secondo le prime informazioni, un ragazzo di 24 anni è morto mentre un'altra persona è rimasta ferita in modo grave alla colonna vertebrale ed è ricoverata in ospedale.

Sulla vicenda, i cui contorni sono ancora poco chiari, indaga la Squadra Mobile, intervenuta insieme alla Scientifica. Giunti sul posto, gli inquirenti hanno notato due auto incidentate e numerosi bossoli lungo la strada, insieme anche a dei giubbotti antiproiettile. Alcuni avrebbero sentito colpi di pistola esplosi all'inizio del tratto stradale.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima e il ferito erano a bordo di un ciclomotore. Ad aiutare gli investigatori potrebbero esserci le immagini delle telecamere di videosorveglianza di una stazione di servizio nelle vicinanze della sparatoria. Le indagini sono coordinate dal pm della Dda, Simona Filoni.

