Si ribella e rincorre i ladri che lo hanno appena rapinato: loro gli sparano contro e fuggono

Sparatoria in centro ad Afragola (Napoli), nel pomeriggio di ieri. Un commerciante ha provato a rincorrere i rapinatori che avevano appena messo a segno un colpo nel suo negozio, i quali hanno esploso contro di lui dei colpi d’arma da fuoco mentre scappavano via a bordo di uno scooter. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Afragola, sparatoria in centro dopo la rapina

Secondo una prima ricostruzione, i due rapinatori sono entrati nel negozio, che si trova su via Oberdan, riuscendo a portare via l’incasso della giornata dal registratore di cassa. Mentre stavano fuggendo, il negoziante si è ribellato e ha provato a rincorrerli per bloccarli. I due, per farlo desistere, hanno quindi sparato diversi colpi di pistola, per poi darsi alla fuga sullo scooter.

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Afragola, che stanno indagando verificando anche le immagini di sorveglianza registrate dalle telecamere della zona.