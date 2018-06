Sparatoria contro migranti: un morto e due feriti

Un morto e due feriti. Questo il bilancio della sparatoria avvenuta a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia.

La vittima è un 29enne cittadino del Mali, ferito a morte da colpi di fucile sparati da ignoti. Anche i due feriti sono di origine straniera. Secondo la prefettura, i tre, che dimoravano in una tendopoli per migranti nella zona, stavano per compiere un furto.

Prefettura e forze di polizia, che sull'accaduto hanno tenuto una riunione, hanno deciso di intensificare i controlli. Sacko Soumayla, questo il nome del ragazzo di 29 anni deceduto in ospedale, è stato colpito nella località denominata ex Fornace.