Agguato contro un giornalista: raffica di spari mentre è in auto

E' stato un agguato in stile camorristico quello messo in atto ieri pomeriggio contro Mario De Michele, giornalista e direttore di "Campania Notizie". L'uomo, che già lunedì scorso aveva subìto un'aggressione da parte di due persone a bordo di una moto, ne è uscito miracolosamente illeso. De Michele si trovava a Gricignano D'Aversa, in auto, in una zona abbastanza isolata nei pressi della ferrovia.

E' stato raggiunto da alcune persone che hanno esploso sei o sette colpi di pistola che si sono conficcati nel cruscotto e nel portabagagli, trapassando anche il poggiatesta lato passeggero.

Agguato contro il giornalista Mario De Michele a Gricignano di Aversa

Il giornalista è riuscito a mettere in moto l'auto, allontanandosi verso il centro di Gricignano, mentre i suoi aggressori - almeno tre - si sono dileguati. Sul caso indagano i carabinieri del gruppo di Aversa e della compagnia di Marcianise. Nessuna pista al momento è esclusa, ma gli investigatori si concentrano sull'agguato di camorra.

Lunedì scorso il giornalista era stato vittima di un'altra aggressione. Queste le sue parole dopo l'agguato: "Sto bene? Non tanto. Vado avanti? Certo, ma ho paura e mi sento in colpa con i miei familiari. Mi batterò sempre affinché questo territorio diventi "normale" e non perderò mai la fiducia nello Stato".

"Troppo spesso i giornalisti nel nostro Paese rischiano la vita, questo è inaccettabile. Le istituzioni, la comunità devono stare al loro fianco. Piena fiducia nelle Forze dell'Ordine che sono certo sapranno individuare presto i responsabili dell'inquietante episodio". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico, dopo la notizia degli spari contro l'auto del giornalista Mario De Michele.