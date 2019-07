Milano, scene da far west: colpi d'arma da fuoco contro il filobus

Nella notte spari contro il filobus 90-91 in piazzale Lotto a Milano, zona San Siro. L'autista è rimasto illeso. Il mezzo pubblico era fermo al capolinea di piazzale Lotto, quando è stato letteralmente bersagliato da colpi d'arma da fuoco.

Milano, piazzale Lotto: spari contro filobs 90-91 al capolinea

In base alle prime informazioni, raccolte attraverso i dipendenti Atm che prestano servizio notturno sulla 90-91, non ci sarebbero stati passeggeri a bordo del filobus. Inevitabile che in queste ore ci sia parecchia preoccupazione tra gli autisti Atm, ed è già stato diffuso un volantino tra i colleghi.

"Di notte sui mezzi succede di tutto. Questa volta sono stati superati i limiti di sopportazione", si legge: "Come mai la security di Atm non presidia i capolinea?". Il volantino è firmato dalla Rsu del deposito di viale Molise. La scena " da far west" di piazzale Lotto è senza precedenti per quel che riguarda il trasporto pubblico milanese.