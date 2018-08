Ancora spari contro migranti: operaio indiano ferito da piombini

Un operaio indiano di 40 anni è stato raggiunto da una serie di colpi esplosi da un'arma ad aria compressa a Terracina. Si traccia del terzo episodio nella provincia di Latina, dopo i casi di Latina Scalo e Aprilia.

Nella tarda serata di ieri l'uomo stava percorrendo la via Pontina in sella alla sua bicicletta quando, all'altezza di via Badino vecchia, è stato colpito da tre pallini. A sparare, secondo il suo racconto, uno sconosciuto a bordo di un'utilitaria.

Il 40enne ha fatto ricorso alle cure dei sanitari e ha riportato abrasioni all'addome, giudicate guaribili in due giorni. L'uomo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile del gesto.

