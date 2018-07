Spara dal terrazzo di casa con una carabina ad aria compressa e colpisce un operaio di colore

Momenti di paura nel centro di Cassola, nel vicentino. Un operaio di 33 anni originario di Capoverde è stato colpito da un colpo sparato con una carabina ad aria compressa da un uomo. Z.D.C., 40 anni, disoccupato residente in paese, è stato denunciato per lesioni personali aggravate ed esplosioni pericolose.

E' successo verso le 13 di ieri. L'operaio si trovava su un'implacatura per montare le luminarie della festa del paese per conto di una ditta vicentina quando ha sentito improvvisamente uno sparo e poi un violento bruciore alla regione lombare sinistra. Portato in ospedale, ha riportato una prognosi di sette giorni.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno iniziato le indagini e sono risaliti al 40enne, residente in un condominio di via Martiri del Grappa. Secondo quanto si apprende, l'uomo - dal terrazzo di casa - ha imbracciato una carabina calibro 4,5 mm, marca Stoeger, di colore nero con ottica 3-9x4. Agli inquirenti non è riuscito a spiegare perché ha sparato.

La notizia su VicenzaToday