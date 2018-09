Si affaccia al balcone di casa: colpita da un proiettile vagante

Via Vicaria Vecchia, Forcella, nel cuore di Napoli. Una strada tristemente nota: qui, 14 anni e mezzo fa, fu uccisa per errore la quattordicenne Annalisa Durante. E qui, ieri sera intorno alle 23, una donna di 52 anni affacciata al balcone di casa è stata raggiunta da un proiettile vagante esploso da due persone giunte in scooter a volto coperto, probabilmente durante una stesa, il "metodo" messo in atto dai clan per dimostrare la propria egenomia sul territorio, con raffiche di proiettili esplosi a casaccio da pistole o mitragliatrici da parte di uomini, spesso giovanissimi, a bordo di motorini.

Secondo quanto riporta NapoliToday, la polizia ha ricevuto la segnalazione del raid e si è precipitata sul luogo dove sono avvenuti gli spari, ricostruendo la dinamica e tentando di risalire ai malviventi che hanno ferito la donna.

Sono quattro i bossoli calibro 7x65 trovati dagli agenti. La 52enne è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Loreto Mare. Preoccupa la ferita d'arma da fuoco alla gamba. E' in osservazione ed è stata dichiarata guaribile in 21 giorni dal personale sanitario.

"Dall'omicidio di Annalisa Durante, vittima innocente della criminalità, sono passati 14 anni. Napoli non merita altre vittime innocenti. I cittadini devono fare la loro parte, in concreto", è il commento sul raid di don Luigi Merola, per anni parroco di Forcella, che con la sua fondazione "A' voce d'e creature" sostiene la lotta alla criminalità.