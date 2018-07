Colpi di pistola ad aria compressa contro migranti: indagano i carabinieri

Colpi di pistola ad aria compressa sono stati esplosi nella serata di mercoledì contro due giovani nazionalità nigeriana a Latina Scalo.

Secondo le testimonianze, i colpi sono stati sparati da un'auto in corsa raggiungendo i due, che erano in attesa dell'autobus. La vettura, un'Alfa 155, avrebbe rallentato proprio in corrispondenza dei due stranieri e dall'interno sono partiti i colpi, come scrive LatinaToday. Nessuna grave conseguenza per i due nigeriani, che hanno riportato degli ematomi, ma molto spavento. Sul caso indagano i carabinieri.

Spari contro migranti, la solidarietà del sindaco

"Seppure sia ancora da accertare la dinamica dell’episodio - dichiara il sindaco Damiano Coletta – sembra chiara la matrice discriminatoria: siamo di fronte ad un gesto di intolleranza e intimidazione che desta preoccupazione e inquietudine, un fatto che si fa fatica ad ascrivere ad una città che sta affrontando il flusso migratorio in maniera sostenibile e in uno spirito di condivisione tra tutte le forze politiche, vedi l’ultima commissione Welfare durante la quale c’è stato un confronto costruttivo rispetto al percorso che questa amministrazione sta portando avanti sul fronte dell’inclusione con il progetto Sprar. A nome dell’intera città, del Consiglio comunale e della Giunta esprimo la totale solidarietà ai due ragazzi migranti e ribadisco l’impegno nel proseguire il lavoro di accoglienza e integrazione intrapreso, nel costruire cantieri di pace coinvolgendo i comitati di quartiere della città e facendo in modo che episodi simili non si ripetano e restino isolati".

Anche Latina Bene Comune esprime solidarietà ai due ragazzi: "Siamo preoccupati e indignati - si legge in una nota - per questo vile e grave gesto che se fosse di matrice razzista, assumerebbe toni ancora più inquietanti. La nostra preoccupazione deriva dal fatto che la cronaca nazionale ci riporta episodi di bravate simili. Il razzismo è sempre stato una piaga nella storia dell’umanità e, se non viene adeguatamente contrastato, può sfociare in episodi di cieca violenza, come è già accaduto e purtroppo continua ad accadere, se l’odio viene alimentato da un clima di ignoranza, sospetto, paura del diverso, nel tentativo di trasformare la paura di un futuro incerto nella paura dello straniero. Però l’odio razziale non appartiene alla nostra città, vogliamo ribadirlo con forza. Questo grave episodio è e resta un episodio di violenza, un gesto criminale ad opera di ignoti, che suscita il nostro disprezzo e per il quale attendiamo venga fatta chiarezza e individuati i responsabili".

La notizia su LatinaToday