Spari in strada a Roma: ragazzo di 19 anni colpito al fianco

Spari a Roma nella notte, in zona Axa. Un ragazzo di 19 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola al fianco. I fatti poco prima delle 2 quando la vittima, reduce da una serata in uno dei pub di piazza Eschilo, sarebbe stato colpito da un proiettile vagante da un uomo non ancora identificato.

Spari a Roma Axa in piazza Eschilo

Gravi le condizioni del ragazzo: trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, è stato poi trasferito al San Camillo di Roma. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. La chiamata alla polizia è arrivata poco prima delle 2. Si segnala una rissa tra due gruppi di persone, una ventina in tutto. Quando i poliziotti di Ostia arrivano sul posto però trovano a terra il giovane ferito e sanguinante da un fianco.

Alcuni testimoni raccontano di aver udito tre spari. Altri presenti aggiungono che a sparare sarebbe stata una persona, fuggita con un'altra a bordo di uno scooter. Il ferito, estraneo ai fatti, sarebbe stato raggiunto da un proiettile vagante.