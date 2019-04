Spari in strada, uomo ferito al volto: è gravissimo

Spari in strada a Milano, in via Cadore. Poco prima delle 8 di oggi, venerdì mattina, un uomo di 45 anni è stato ferito gravemente al volto da un colpo di arma da fuoco. Le sue condizioni sono gravissime, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Policlinico.

Agguato Milano, via Cadore: uomo ferito al volto da colpi di pistola

Tutto è accaduto poco prima delle 8 in via Cadore, all'altezza del civico 48 (poco prima dell'incrocio con via Bergamo), mentre l'auto stava procedendo verso Piazzale Libia. Secondo quanto appreso da MilanoToday, il 45enne sarebbe stato affiancato da due uomini in sella a uno scooter, il passeggero avrebbe estratto una pistola e avrebbe aperto il fuoco: quattro colpi. Un proiettile avrebbe raggiunto l'uomo al viso, gli altri avrebbero attraversato l'abitacolo e almeno uno avrebbe infranto il finestrino posteriore lato passeggero.

Sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso con due ambulanze e un'automedica. L'uomo è stato stabilizzato e accompagnato d'urgenza al Policlinico di Milano. Le sue condizioni sarebbero disperate. Per il momento non c'è nessuna traccia delle due persone in motorino che avrebbero teso l'agguato: si sono dileguate poco dopo. Sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano, sul posto per i rilievi con la scientifica e la squadra omicidi. Sul posto anche la polizia locale.

