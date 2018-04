Spari tra la folla dopo un furto: attimi di panico a Napoli

Spari sul lungomare, minuti di panico nel cuore di Napoli. Succede tutto domenica sera intorno alle 21.

Napoli, spari via Chiatamone

Una serie di colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da un'auto in corsa in via Chiatamone, nei pressi del lungomare di via Partenope.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno trovato i bossoli su un'auto e sul muro di un edificio. In base a una prima ricostruzione, dopo il furto di uno scooter è giunta in via Chiatamone un'automobile, dalla quale sono stati esplosi 7,8 colpi di arma da fuoco.

Nessun ferito

Nessun ferito: la strada era molto affollata in quel momento. Quando hanno udito gli spari, alcuni passanti hanno cominciato a correre e a rifugiarsi nei locali. Una donna si è sentita male ed è stata soccorsa dagli operatori del 118.

