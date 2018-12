Lascia la spazzatura in strada: il sindaco gliela riporta a casa

E' successo un'altra volta. Dopo il sindaco di Piombino Dese, un altro primo cittadino è sceso in campo in prima persona per combattere l'inciviltà dei propri cittadini. Stavolta il 'teatro' di qusta vicenda è Cassano Magnago, in provincia di Varese dove il sindaco Nicola Poliseno ha lanciato l'hashtag #StopSporcaccioni per contrastare chi getta l'immondizia per le vie della città. Ma non si è limitato a questo.

Su Facebook ha anche postato di alcuni sacchi della spazzatura 'recapitati' a casa di un cittadino che li aveva abbandonati in strada. "Ecco qua il nuovo metodo con lezione di educazione civica per un altro 'super fenomeno' che credeva di essere furbo ma non è stato così", questo il commento di Poliseno sui social, che proegue: "Sacchetti di spazzatura abbandonati in Via del Lavoro, controllati e... beccato un altro 'sporcaccione maleducato', sanzionato e riportati a casa sua i rifiuti per essere differenziati nel rispetto del regolamento in vigore".

Il finale del post è dedicato alla ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nella zona e alla polizia locale, per la collaborazione nella ricerca dei soggetti che mettono in pratica questo genere di comportamenti, incivili, fastidiosi e che mettono a repentaglio la salute dell'ambiente in cui viviamo. Un'iniziativa lodevole contro l'inciviltà che servirebbe nella maggior parte dei Comuni italiani.