Speranza, scomparsa da un mese: il corpo senza vita ritrovato ad Alghero

La svolta nelle indagini c'è, ed è drammatica. E' stato ritrovato il corpo senza vita di Speranza Ponti, la donna originaria di Uri (Sassari) che lavorava insieme al compagno in una pizzeria in via XX Settembre ad Alghero. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto oggi, venerdì 31 gennaio, nella zona di Carrabuffas, alla periferia di Alghero, nei pressi di un residence in una zona di campagna.

Tanti i punti oscuri nella vicenda. La donna aveva fatto perdere le sue tracce dal mese di dicembre. I familiari, preoccupati per il prolungato silenzio, si erano rivolti ai carabinieri. Le indagini si sono concentrate proprio sulla pizzeria del compagno, M.F., 53 anni, di Assemini (Cagliari) e nella giornata di giovedì i Ris hanno lavorato a lungo alla ricerca di indizi all'interno della pizzeria, a due passi dal centro storico della cittadina. L'auto dei militari è rimasta per ore e ore ferma davanti al locale.

L'uomo è stato interrogato a lungo dai carabinieri, che indagano per accertare eventuali sue responsabilità. Ha un passato "turbolento", nel 1999 era finito in carcere dopo aver ucciso un uomo per impossessarsi della sua auto di lusso, una Lotus. Il fatto di sangue all'epoca aveva avuto molto spazio sui giornali locali. Dopo aver scontato 20 anni circa di reclusione, da qualche tempo è in semilibertà. La notte rientra a dormire nel carcere di Alghero, ma di giorno lavora nella pizzeria: ora è sotto torchio. Al momento avrebbe respinto ogni coinvolgimento con la sparizione della sua compagna.