Sposi 'temerari', fanno le foto sui binari: multati

Due sposi e quattro fotografi sono stati multati dalla polizia ferroviaria di Napoli per avere usato i binari della ferrovia Cumana come set "temerario" per le foto ricordo del loro matrimonio. I neo coniugi, che si sono sposati la scorsa settimana, volevano farsi immortalare sui binari della Cumana, a pochi metri dalla stazione di Bagnoli.

L'insolito set fotografico è stato notato da un cittadino, che ha scattato una foto per poi pubblicarla sul gruppo Facebook "Bagnoli 80124". In poco tempo la foto ha fatto il giro dei social, attirando l'attenzione della Polizia Ferroviaria che, in breve tempo, ha identificato e convocato i protagonisti della vicenda. La coppia e i fotografi sono stati così multati e ammoniti dalle forze dell'ordine.

