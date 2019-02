Luna di miele con furto, sposini in manette: "Volevamo un souvenir"

Due sposini in viaggio di nozze a Roma sono finiti in manette per furto aggravato, dopo aver fatto incetta di portafogli in un negozio della stazione Termini. ''Volevamo portare in patria dei souvenir di Roma da regalare agli amici più stretti'': così si sono giustificati i due cittadini georgini di 20 e 24 anni, entrambi incensurati, mentre i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini li stavano arrestando.

La coppia, rimuovendo le relative placche antitaccheggio, avevano saccheggiato un esercizio commerciale del Forum Termini. Un addetto alla sicurezza, notando gli strani movimenti dei due, ha deciso di dare l'allarme ai Carabinieri che, in breve tempo, sono intervenuti gli sposi-ladri.

La refurtiva, composta da 6 portafogli e un piumino del valore complessivo di circa 600 euro, sono stati recuperati e restituiti al responsabile del negozio mentre i ladruncoli sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.