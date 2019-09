Dopo il matrimonio lo sposo sparisce nel nulla: il giudice lo condanna a due anni

Dopo le nozze, una volta ottenuto il permesso di soggiorno e la comunione dei beni, era sparito nel nulla. A cinque anni di distanza dal matrimonio è stato però condannato a due anni di carcere e ad una multa di mille euro per circonvenzione di incapace. L’uomo, un 47enne originario della Nigeria, si era sposato con una donna torinese di un anno più giovane affetta tra l'altro da un disturbo della personalità.

La loro relazione andava avanti da cinque mesi, poi la decisione di sposarsi. Poco dopo il sì lui però non si era fatto più vedere. Il caso è finito in tribunale a Ivrea. Il 47enne è stato difeso dall'avvocato Michele Poté, mentre la donna, che ha chiesto l'annullamento del matrimonio, è stata rappresentata dall'avvocato Elena Virano. Oltre alla condanna a due di carcere per l’ormai ex marito, il giudice ha disposto per la donna anche una provvisionale di altri mille euro, in attesa che un processo civile stabilisca l'ammontare complessivo del risarcimento.