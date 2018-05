Spray al peperoncino a scuola: 600 evacuati, alcuni in ospedale

Oltre 600 persone tra studenti e insegnanti sono state evacuate da una scuola di Villafranca, in provincia di Verona. E' il secondo episodio nel giro di pochi giorni, dopo quello avvenuto all'istituto Marie Curie di Bussolengo la settimana scorsa. Anche stavolta potrebbe trattarsi di una bravata, scrive VeronaSera.

Stamattina è accaduto alla scuola media Cavalchini-Moro di Villafranca: tra le 10 e le 11 alcuni alunni e insegnanti hanno avvertito irritazione alle vie respiratorie a causa da un forte odore. Immediatamente circa 600 persone sono state fatte evacuare dall'istituto e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco. La situazione è stata presto posta sotto controllo e soltanto 7 ragazzi sono stati portati per precauzione al pronto soccorso, tre a Bussolengo e quattro a Borgo Trento, in codice verde.

I rilievi effettuati dai pompieri non hanno poi evidenziato la presenza di sostanze tossiche o nocive: docenti e alunni hanno quindi potuto far ritorno nelle rispettive aule. Il sindaco di Villafranca Mario Faccioli ha inviato un messaggio a tutti i genitori degli alunni della Cavalchini-Moro ringraziando per la collaborazione e ribadendo che il fatto non ha causato nessun grave problema ai ragazzi: