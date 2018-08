Stazione centrale: prende l'ascensore, quando esce ha 14mila euro in meno (video)

Furto da record in ascensore. E’ successo a Milano, nella stazione centrale, dove una turista indonesiana è stata derubata di ben 14mila euro. A finire nei guai, con l’accusa di furto aggravato, quattro donne bosniache già individuate dalla polizia ferroviaria grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza.

Come ricostruisce MilanoToday, la vittima era appena arrivata nel capoluogo lombardo. Aveva con sé un bagaglio, una borsetta e soprattutto una consistente somma di denaro dentro al portafogli. Non immaginava neppure che quelle quattro donne l’avevano già puntata. Con la scusa di aiutarla, hanno convinto la turista a prendere l’ascensore seguendo un copione che sembra collaudato alla perfezione: "E’ più facile, poi le indichiamo noi la strada per il taxi".

Ovviamente si trattava solo di un abile stratagemma. Una volta all’interno la turista è stata letteralmente accerchiata dalle quattro donne; una di loro, senza farsi vedere, ha aperto la sua borsa con uno scatto fulmineo e le ha portato via il portafogli. Tutto ciò mentre le tre complici rovistavano all’interno dello zainetto di un altro turista che nel frattempo era entrato in ascensore. Ma, per sua fortuna, la seconda vittima non aveva nulla di prezioso da rubare.

Denunciate le borseggiatrici

Appena aperte le porte dell’ascensore, le quattro borseggiatrici sono fuggite, facendo perdere le proprie tracce. La turista ha denunciato il furto alla polizia che, attraverso l’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza, ha individuato le 4 colpevoli nel giro di un paio di giorni: sono state tutte denunciate per furto aggravato.

Milano, turista derubata di 14mila euro in ascensore: il video

" # accettaunconsiglio non distrarti mai soprattutto se nella borsa o nei bagagli porti oggetti di valore", scrive la Polizia di Stato su Twitter.

