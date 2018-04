Stefano, da senzatetto a piccolo imprenditore: una storia di riscatto

E' una bella storia quella raccontata nel video di Gioele Urso su TorinoToday.

Stefano Bruccoleri ha 51 anni, dieci di questi li ha vissuti per strada. La sua però è una storia di riscatto, da senzatetto grazie alla sua passione per la bicicletta è riuscito a diventare un piccolo imprenditore e oggi è pronto a vendere la sua ciclofficina letteraria che si trova in Borgo Campidoglio per lanciarsi in un progetto imprenditoriale e culturale ancora più grosso.

La sua storia inizia quando è costretto a lasciare la propria abitazione in seguito a uno sfratto, da quel momento per dieci anni la strada diventa casa sua. In pochi mesi però Stefano riesce a trasformare un momento difficile della propria vita in un'opportunità.

