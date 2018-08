Ferito e bloccato nella grotta: è iniziata la risalita di Stefano Guarniero

Ore di attesa. Lunghe ore di attesa prima di poter iniziare la risalita dello speleologo Stefano Guarniero, 33 anni, intrappolato dalle 16 di sabato a 200 metri di profondità sul Monte Canin, in Friuli.

Le opere di disostruzione erano cessate e le squadre di soccorso si erano calate con la barella dentro la grotta. Purtroppo durante il percorso si è constatato che la barella non passava. I soccorritori sono riemersi e si sono nuovamente calati i disostruttori per allargare ulteriormente i passaggi con le cariche esplosive. Per buona parte della notte gli esperti hanno fatto brillare micro cariche esplosive per ampliare il passaggio

Una volta perfezionato il lavoro, i soccorritori si sono calati velocemente e hanno iniziato la risalita assieme al ferito. Nel giro di poche ore lo speleologo dovrebbe essere in superficie. Le condizioni dello speleologo, rimasto ferito nella caduta, sono stabili e non destano preoccupazione. Un elicottero sarà poi utilizzato per il trasferimento dell'uomo in ospedale.

Guarniero, che è anche infermiere, è rimasto bloccato dopo una caduta di venti metri mentre era esplorava una grotta che si trova a quota 2.200 metri. E' in condizioni stazionarie: è ferito all'addome e a un braccio. E' assistito dal personale medico specializzato giunto sul posto subito dopo l'allerta. Aggiornamenti su TriestePrima