Stefano Marinoni, tutti i dubbi sulla morte: quali sono i punti da chiarire

A che punto sono le indagini sulla morte di Stefano Marinoni, il 22enne scomparso lo scorso 4 luglio da Baranzate, in provincia di Milano, e ritrovato morto due giorni fa? Il cadavre è stato trovato in una zona isolata nelle campagne tra Rho e Arese, sotto a un traliccio con una frattura allo sterno. A meno di 300 metri c’era l’auto con cui era sparito, una Smart bianca.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione a causa del caldo di questi giorni e della presenza di animali nella zona, non presentava segni evidenti di ferite e il medico legale è riuscito ad accertare solo la frattura ossea. La prima ipotesi al vaglio degli inquirenti è che Marinoni si sia arrampicato sul traliccio per gettarsi nel vuoto. Non si vogliono però comprensibilmente lasciare zone d'ombra e le indagini proseguono.

Stefano Marinoni, il mistero della morte del giovane

In linea teorica la frattura potrebbe essere compatibile anche con un'aggressione, ad esempio un corpo contundente come le pietre presenti nel campo. Solo l'autopsia a inizio settimana potrà fornire ulteriori chiarimenti e il medico legale accerterà l’eventuale presenza di altre ferite. Nulla faceva presagire il tragico gesto: il giovane aveva cambiato ditta da quattro giorni con l’assunzione in una fabbrica di Caronno Pertusella, senza cambiare la specializzazione (elettricista).

Ai genitori Stefano aveva detto che sarebbe andato a Novate Milanese ad incontrare alcuni amici: "Torno subito"; ma uscito di casa avrebbe preso un'altra direzione. Era uscito lasciando a casa documenti e soldi, ma portando con sè il telefono cellulare, che sin dall’inizio era spento. Secondo i genitori avrebbe ricevuto una telefonata prima di uscire di casa e sparire, ma la circostanza non è stata accertata. Che cosa sia accaduto da quel momento in poi resta avvolto nel mistero.