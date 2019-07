Esce di casa e scompare, nessuna notizia di Stefano Marinoni: indagini in corso

Non si hanno ancora notizie di Stefano Marinoni, il 22enne scomparso da giovedì 4 luglio da Baranzate, in provincia di Milano. Il giovane è uscito di casa intorno alle 19.30, dicendo ai genitori che sarebbe rientrato per cena, ma è sparito. Il giovane si è allontanato da casa a bordo della sua Smart bianca targata FF355BT, ma senza portare con sé i documenti e il cellulare risulta spento.

Ad oggi di lui non c’è traccia e la famiglia si è già rivolta ai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Le indagini continuano senza risultati, al momento, mentre sui social e su internet si moltiplicano gli appelli: “Chiunque dovesse vedere lui o la sua automobile può contattare le forze dell’ordine al 112 o l’Associazione Penelope al 380.781.4931”.