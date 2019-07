La scomparsa di Stefano è avvolta nel mistero: "Qualsiasi informazione è preziosa"

E' ancora avvolta nel mistero più fitto la scomparsa nel nulla di un giovane di 22 anni. Il suo nome è Stefano Marinoni, vive a Baranzate di Bollate, in provincia di Milano e lavora come elettricista. La preoccupazione in famiglia è tanta, e aumenta ora dopo ora. Prima di uscire di casa, giovedì scorso, aveva detto ai familiari: "Vado a fare una cosa a Novate e torno, ci vediamo per mangiare". Da quel momento nessuna traccia.

Stefano Marinoni è scomparso nel nulla

Marinoni si sarebbe allontanato con una Smart bianca che aveva acquistato da poco e di cui - come sottolinea il padre - andava molto fiero. Quando è uscito ha lasciato a casa il portafogli con i documenti. Con sé dovrebbe avere il telefonino, che però risulta irraggiungibile sin dal giorno della scomparsa. I familiari spiegano che Stefano è un giovane tranquillo e molto preciso, solito avvertire anche quando fa un ritardo di dieci minuti. E' stata presentata denunciata di scomparsa ai carabinieri.

La sua auto è una Smart bianca con tettuccio nero, targata FF355BT (il dettaglio viene reso noto nella speranza che possa essere d'aiuto nelle ricerche di Marinoni). Al momento della scomparsa il 22enne indossava scarpe sportive, maglione e pantaloni corti scuri. I familiari non hanno idea del motivo per cui sia uscito di casa in tutta fretta la sera di giovedì 4 luglio 2019.

Il padre: "Ogni informazione può essere preziosa"

"Sappiamo che Stefano aveva appuntamento con gli amici a Novate Milanese, è uscito di corsa, ha detto a mia moglie che sarebbe stato fuori dieci minuti per poi rientrare e mangiare insieme a noi. Invece non si è più fatto vivo - riferisce al Giorno papà Marco -. Il cellulare è spento, anche i carabinieri non sono riusciti a localizzare la macchina. Stefano era un ragazzo sereno, non aveva preoccupazioni, i colleghi di lavoro hanno confermato che non c’era nulla che lo turbava. È una situazione davvero anomala che ci preoccupa tantissimo". "Temiamo che possa essergli successo qualcosa. Nel caso in cui qualcuno avesse visto lui o la sua auto, lo preghiamo di segnalarlo ai carabinieri - aggiunge il padre - ogni informazione può essere per noi preziosa".

La scheda di Stefano Marinoni publicata sul sito di "Chi l'ha visto?":