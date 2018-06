Tragico schianto in quad, padre di famiglia muore sul colpo

L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a Stefano Piora.

L'uomo, 42 anni, ha perso la vita nell'incidente stradale di giovedì pomeriggio in Via Seradello a Ponte Zanano di Sarezzo, in provincia di Brescia. Da tempo i residenti avevano lanciato l'allarme per una strada considerata molto pericolosa.

Stefano Piora è morto sul colpo

In base alle prime ricostruzioni, Stefano Piora era appena uscito di casa per andare al lavoro, al negozio Punto Natura di Via Dante che gestiva insieme alla compagna. In sella al suo quad, si sarebbe trovato in un punto stretto della strada, con una Opel Corsa che viaggiava in direzione opposta ma comunque ferma, con la freccia accesa per svoltare.

Ha cercato di evitare il veicolo ma dopo l'impatto il suo quad si è ribaltato, finendo la sua corsa tra due automobili nel parcheggio di un'azienda. Sono stati proprio i dipendenti ad allertare il 112.

Vani tutti i soccorsi

Non c'è stato purtroppo nulla da fare, inutili tutti i soccorsi, Piora è morto sul colpo. Molto conosciuto in paese, lo chiamavano “Maghèr” per il suo fisico asciutto.

Originario di Tavernole sul Mella, lo piangono la madre Luisa e il padre Gianni, il fratello Marco, la compagna Angiolina con le figlie Sara, Alessia e Gaia.