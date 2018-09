Muore in montagna: il dramma davanti alla figlia di 9 anni

Tragedia in montagna, nel parco delle Fucine di Casto. Stefano Tintori, 48enne di Osio Sopra (Bg), è morto in seguito a un malore mentre stava attraversando il canyon denominato Stretta di Luina.

Tintori era giunto a Casto domenica insieme alla moglie, le due figlie piccole e una coppia di amici. La donna e una delle due figlie avevano deciso di fermarsi al ristoro iniziale, mentre Tintori insieme alle figlia di 9 anni e gli amici hanno iniziato ad affrontare la strada ferrata.

Verso le 17 Tintori ha iniziato a sentirsi male e ha detto alla figlia di avvertire gli amici, che si trovavano poco più avanti, i quali sono riusciti a telefonare alla moglie che, a sua volta, ha allertato un componente del Gruppo Ferrate.

Immediate quindi le operazioni di soccorso, che hanno coinvolto anche il 112 ma quando i primi sono arrivati sul posto hanno trovato Tintori già privo di sensi. I tecnici del Cnsas e gli uomini dell'equipe medica non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo è stato recuperato con il verricello e portato in Vallo Duppo, prima di essere trasportato nella bergamasca.

