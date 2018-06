Crolla balconcino, trentenne muore in una sala ricevimenti dopo una caduta di tre metri

Tragedia sul lavoro in Salento dove un operaio è morto precipitando nel vuoto per oltre tre metri mentre svolgeva lavori edili in una sala ricevimenti.

L'incidente secondo quanto riporta Lecce Prima è avvenuto a 'Villa Marchesi', sulla strada provinciale che collega Campi Salentina a Novoli. La vittima é Stefano Vetrugno, operaio edile di 32 anni, di Carmiano, sempre in provincia di Lecce.

Sembra che a provocare la caduta sia stato il crollo improvviso di un balconcino in pietra leccese a cui stava lavorando. Vani i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri della stazione locale assieme agli ispettori dello Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro: dovranno verificare che tutte le condizioni di sicurezza fossero state rispettate.

Tragico incidente sul lavoro: muore operaio di 32 anni

A nulla sono valsi i tentativi, da parte degli operatori del 118, di tenerlo in vita: a causa delle lesioni riportate durante la caduta, il 32enne non ce l’ha fatta.

Da una prima ricostruzione, ancora frammentaria e provvisoria, sembrerebbe che il 32enne stesse eseguendo dei lavori di pulizia di uno dei capitelli in pietra leccese presenti nella struttura. È probabile che alcune parti in pietra siano cedute, provocando la caduta violenta della vittima. Si tratta di una circostanza ora al vaglio degli inquirenti.