Tornano dalla festa, si schiantano contro un muro: morta una 18enne

Notte di sangue sulle strade del Frusinate: una Golf con cinque ragazzi a bordo, tutti poco più che maggiorenni e di ritorno da una festa in zona, ha preso in pieno un muretto in località Vuotti (in comune di Arpino) e si è ribaltata diverse volte su se stessa.

Nel terribile impatto è deceduta la 18enne (da qualche giorno) Stella Tatangelo un giovane di Sora che amava la danza e la pallavolo e che frequentava il licelo classico, mentre gli altri ragazzi sono simasti feriti. Due sono riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo che oramai era diventato un ammasso di lamiere contorte.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Sora e due ambulanze. I caschi rossi hanno dovuto lavorare per diverse ore per tagliare l’auto, o meglio quello che restava della stessa, e per estrarre gli altri ragazzi mentre sul ciglio della strada si radunavano molta gente.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Sora ed una dei ragazzi sarebbe in gravi condizioni. Sulle dinamiche dell’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Sora che giunti sul posto hanno regolato la viabilità e fatto i rilievi di legge.