Aggressione a scuola: tredicenne autistico picchiato da un compagno

Un tredicenne affetto da autismo è stato picchiato a scuola da un compagno. Succede a Palermo, all'istituto tecnico economico Damiani Almeyda Crispi di largo Mineo.

Come racconta Riccardo Campolo su PalermoToday, l'aggressione è nata da futili motivi: il tredicenne è stato colpito da un compagno più grande di due anni, nato a Palermo da genitori dello Sri Lanka. Per lui ecchimosi ed escoriazioni guaribili in sette giorni.

I suoi genitori hanno sporto denuncia per lesioni personali nei confronti del 15 e sul caso indagano i carabinieri sotto il coordinamento della Procura presso il tribunale per i minorenni. Da chiarire se al momento dell'episodio l'insegnante si trovasse in classe e se altri studenti abbiano preso parte alla lite.

La notizia su PalermoToday