Prof colpita con una sedia, il colpevole esce allo scoperto: "Ho fatto una cosa stupida"

Dopo un silenzio lungo più di due settimane, nonostante gli appelli, alla fine ha confessato lo studente che lo scorso 29 ottobre ha aggredito e colpito con una sedia la sua professoressa di storia, in un vero e proprio agguato a luce spenta in classe.

Il giovane, studente di una classe terza dell'Istituto Floriani di Vimercate, ha ammesso le proprie responsabilità con una lettera di scuse consegnata direttamente all'insegnante, quando è tornata in aula. "Non volevo ferire nessuno. Men che meno lei. Ho fatto una cosa stupida. Non era assolutamente mia intenzione farle del male. La prego, mi perdoni", ha scritto.

Per giorni i compagni avevano coperto il responsabile del gesto e sul caso stavano indagando i carabinieri di Vimercate. La professoressa, dimessa con una contusione alla spalla e una prognosi di cinque giorni, aveva sporto denuncia. Ora alla luce della confessione, la docente potrebbe anche decidere di ritirare la querela. La spalla intanto è guarita, "ma il cuore no", ha ripetuto la 55enne ai colleghi che l'hanno accolta al suo rientro.

Non è ancora chiaro quali risvolti avrà la questione: la procura dei minori sta valutando la posizione del ragazzo, mentre l'istituto Floriani ha convocato un nuovo consiglio di classe per venerdì 16 novembre. Il ragazzo rischia di essere sospeso, ma anche bocciato.