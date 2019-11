Studentessa italiana muore a Parigi: è caduta nel vuoto dal decimo piano

La notizia è stata confermata all'agenzia Ansa dal legale della famiglia. È morta ieri a Parigi, dopo essere caduta nel pomeriggio dalla finestra della sua abitazione, una studentessa napoletana: aveva 20 anni, da settembre frequentava il terzo anno della facoltà di diritto italo-francese all'Università Sorbona della capitale francese. I dettagli della drammatica vicenda non sono ancora stati chiariti.

Parigi, muore studentessa italiana di 20 anni

La polizia indaga per fare chiarezza su cause e dinamica del tragico incidente, avvenuto alle 13:30 di martedì nell’abitazione della ragazza a boulevard Jourdan, nel XIV arrondissement della capitale francese, poco lontano da Montparnasse. Non si esclude nessuna ipotesi. Caduta dal decimo piano, ha riportato gravi ferite ed è deceduta qualche ora più tardi all’ospedale della Pitié-Salpetriere dove era stata subito trasportata d'urgenza. Il Consolato generale d’Italia a Parigi segue da vicino la vicenda, assistendo i familiari, arrivati in città ieri sera da Napoli. La ragazza era nata e cresciuta a Posillipo.