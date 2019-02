Si dà fuoco nello spogliatoio dell'ospedale: studentessa in gravi condizioni

Una giovane studentessa di medicina è ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dopo aver tentato il suicidio: è in prognosi riservata, con ustioni sul 50% del corpo, soprattutto al volto e al torace. I medici mantengono il riserbo più stretto sulle sue condizioni cliniche, ma sono ottimisti. La giovane, 22 anni da compiere, si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco, ieri mattina, in uno spogliatoio femminile della clinica di ematologia in via Benevento a Roma, sede distaccata del Policlinico Umberto I.

Policlinico Umberto I: si dà fuoco nello spogliatoio, grave studentessa di medicina

I carabinieri di piazza Bologna indagano sulla vicenda. I fatti sono iniziati ieri mattina intorno alle 10:30, dopo l'allarme lanciato da un passante e da un titolare di un distributore di benzina in via Forlì. I testimoni hanno raccontato che, poco prima, una giovane si era presentata nella stazione di rifornimento, si era tolta le scarpe, aveva afferrato una delle pistole delle colonnine per poi rovesciarsi in testa la benzina. Quindi si è allontanata correndo.

Poco dopo, l'estremo gesto in uno spogliatoio della clinica di ematologia. Nessuno l'ha vista entrare. I soccorsi tempestivi, probabilmente, le hanno salvato la vita. Perché la studentessa abbia tentato il suicidio non è ancora chiaro.