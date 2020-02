Tragedie a Trapani e Padova: due studenti morti dopo essersi sentiti male in classe

Dichiara oggi la morte cerebrale per A.M., la studentessa di Padova colpita da infarto mentre si trovava in classe martedì. In provincia di Trapani il 19enne O.K. si è sentito male stamattina a scuola ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale