Legata e stuprata per ore al bar: caccia all'uomo

Legata, picchiata e stuprata per diverse ore. Sarebbe l'incubo vissuto da una donna cinese nella notte tra il 18 e il 19 luglio in un bar di viale Dante, a Piacenza. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata sorpresa mentre stava chiudendo il locale da un uomo, che l'avrebbe bloccata, legata, probabilmente imbavagliata, prima di abusare di lei per ore. Poi, mentre la vittima chiedeva aiuto, sarebbe scappato.

Sul posto, in pochissimi minuti, sono arrivati i carabinieri del Radiomobile e successivamente quelli del Nucleo Investigativo. Il dehors e il bar sono stati isolati per permettere di raccogliere elementi utili ed eventuali prove dai militari che hanno compiuto i rilievi. La donna è stata portata in ospedale, dove sta ricevendo l'assistenza sanitaria e psicologica necessaria. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore, Emilio Pisante, hanno ascoltato diverse persone e stanno cercando ininterrottamente l'aggressore, che sarebbe ancora in fuga.

