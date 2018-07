Barista stuprata a Piacenza, preso a Milano un 34enne in fuga: era evaso dai domiciliari

È stato individuato in meno di trenta ore l'uomo accusato di aver stuprato una donna cinese a Piacenza la notte tra il 18 e il 19 luglio in un bar in viale Dante.

Il fermato si chiama Nicolae Istrati ed è un romeno di 34 anni. Lo hanno bloccato i carabinieri del Nucleo Investigativo e quelli dell'Aliquota Operativa di Piacenza a Milano in zona viale Forlanini. L'uomo è accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina.

Stupro a Piacenza, le ultime notizie

Come riporta Emanuela Gatti su IlPiacenza.it la stesa notte in cui sarebbe avvenuto lo stupro l'uomo era evaso dagli arresti domiciliari.

L'uomo, che stava fuggendo a piedi, stava scontando una condanna per altri reati, ma aveva il permesso di uscire per lavorare durante il giorno.

Salvini: "Castrazione chimica per gli stupratori"

Il ministro dell'interno Matteo Salvini chiede "zero sconti" per reati come la violenza sessuale: "Pena certa e castrazione chimica"