Si finge infermiere e tenta di violentare una donna in sala parto

Dopo aver rubato un'uniforme verde da un magazzino dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, è riuscito ad entrare in una sala parto e ha tentato di violentare una donna in travaglio. Per questo è stato arrestato un cittadino somalo di 38 anni, in Italia da alcuni anni. Per lui l'accusa è violenza sessuale aggravata e furto. La difesa, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, chiederà la perizia psichiatrica.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 31 dicembre. L'uomo, fingendosi infermiere, ha provato a palpeggiare la donna ma questa, quando ha intuito le sue intenzioni, ha iniziato ad urlare. Due infermieri e un medico sono intervenuti e hanno poi allertato le guardie giurate e le forze dell'ordine. L'uomo, visibilmente alterato e incapace di stare fermo, è stato visitato dai medici, che però alla fine hanno dichiarato che non era necessario il trattamento sanitario obbligatorio.

I giudici della quinta sezione penale di Roma hanno convalidato l'arresto e diposto la misura di custodia cautelare in carcere. Il processo è fissato per il 10 gennaio.

