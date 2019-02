Aggredì la moglie a roncolate in piazza: si suicida in cella

Si è suicidato in carcere Antioco Tardini, il pensionato che a Sant'Antioco ( provincia del Sud Sardegna) la scorsa estate aveva tentato di uccidere la moglie con una roncola: era detenuto nella Casa Circondariale Cagliari Uta"Ettore Scalas".

L'uomo aggredì la moglie in piazza a luglio, nel giorno in cui lui e la donna dovevano incontrarsi in uno studio legale per discutere della separazione in corso. Aveva afferrato l'arma, inseguito e raggiunto la vittima, colpita a un braccio e alla testa: non aveva fatto in tempo a sferrare altri fendenti perché diverse persone si erano frapposte tra Tardini e la moglie.

Antioco Tardini si è impiccato in carcere

Tardini si è impiccato con i lacci delle scarpe, scrive l'Unione Sarda. A breve sarebbe stato sottoposto a una perizia psichiatrica nel corso del processo iniziato da poco nel capoluogo.

Il 2018 è stato un annus horribilis per le carceri italiane: 67 sono stati i detenuti che si sono tolti la vita, superando così gli anni 2010 e 2011 nel quale c'erano stati 66 suicidi.