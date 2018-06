Detenuto all'ergastolo si toglie la vita in carcere: "Suicidio annunciato"

"La vittima è un detenuto di alta sicurezza trasferito dal carcere di Fossombrone nelle Marche a quello di Livorno contro la sua volontà, adducendo la necessità di un'osservazione psichiatrica. Siamo al trionfo del surreale. Si tratta di un suicidio annunciato". Così il garante regionale dei diritti dei detenuti Franco Corleone esprime tutta la sua amarezza di fronte alla tragedia avvenuta ieri, nel carcere delle Sughere a Livorno, dove un detenuto di 58 anni che stava scontando una condanna all'ergastolo si è tolto la vita.

''La Toscana - afferma Corleone - non ha ancora risolto il problema dell'istituzione di sezioni adeguate per detenuti con problemi psichiatrici e non è in grado di accogliere persone con gravi problematiche da altre regioni''. Il garante attribuisce una ''grave responsabilità al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria'', quella di ''avere assunto una decisione che si è rivelata sconsiderata'', e ribadisce quanto sia ''indispensabile recuperare dal decreto di riforma dell'Ordinamento penitenziario le misure sulla salute psichica in carcere''.

Corleone ha ribadito le problematiche del penitenziario, sia strutturali che di vita interna, sia nell'alta sicurezza che nella media sicurezza. Tra le priorità più volte ribadite dal garante regionale ci sono nell'alta sicurezza la messa in funzione della cucina, gli spazi per studio e socialità, una maggiore attenzione per assicurare permessi e misure alternative; nella media sicurezza, il ripristino delle docce e poi assicurare l'inizio dei lavori per gli alloggi della polizia penitenziaria, la ristrutturazione di due padiglioni chiusi e la riapertura di una sezione femminile.