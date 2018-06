Neomamma allatta il figlio in ospedale, poi si suicida

Tragedia nell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno: una ragazza di 24 anni si è tolta la vita lanciandosi da una finestra. La giovane era ricoverata in ginecologia dopo aver partorito lo scorso venerdì.

Secondo una primissima ricostruzione, la ragazza si era recata nel nido per allattare il suo bambino, subito dopo è uscita dal reparto apparentemente per fare ritorno in ginecologia ma ha aperto una finestra del pianerottolo e si è lanciata giù dal sesto piano, finendo in un cortile interno dell'ospedale.

La ragazza è morta sul colpo. Sotto choc medici, infermieri e le persone che hanno assistito alla scena. Sembra che la neomamma fosse in buone condizioni di salute.

