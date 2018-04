Tragedia a Palermo, giovane si suicida lanciandosi dall'attico di un b&b

Dramma nel cuore di Palermo. Una donna di 31 anni è morta dopo essersi lanciata giù dall’attico di un bed&breakfast. E' accaduto in via XII Gennaio, dove la polizia è intervenuta dopo alcune chiamate al 113.

Suicidio via XII Gennaio a Palermo

Sono stati alcuni passanti a segnalare una donna a terra in condizioni critiche. Ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

In pochi minuti sul posto sono intervenute tre volanti che hanno transennato la strada per consentire ai colleghi della scientifica di effettuare i rilievi. La giovane, palermitana, è stata identificata grazie ai documenti che aveva lasciato nella struttura ricettiva. Non si conoscono le ragioni che avrebbero spinto la giovane a togliersi la vita. Sull'episodio indaga la polizia.

Esiste una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ "Helpline-Telefono giallo", progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura”. Al numero gratuito 800 011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Fanno parte dell'equipe psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

