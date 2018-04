Tragedia all'Università: studentessa si lancia nel vuoto nel giorno della laurea

Tragedia all'Università Federico II di Napoli. Una giovane studentessa di 26 anni è salita sul tetto della facoltà di Scienze Naturali di Monte Sant’Angelo per lanciarsi poi nel vuoto, perdendo la vita. La ragazza, originaria di Isernia, viveva da tempo in città.

Sconvolti amici e parenti che attendevano di festeggiare la laurea della ragazza. Sul luogo della tragedia è giunto anche il rettore dell'ateneo, Gaetano Manfredi. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.

Sospese le lezioni nell'Università, scrive NapoliToday. I rappresentanti del Dipartimento di Biologia della Federico II hanno chiesto di sospendere le elezioni studentesche in programma il 10 e l'11 aprile e di bloccare qualsiasi tipo di attività.

