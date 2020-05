Accoltella la madre e si suicida sgozzandosi: l'orrore sotto gli occhi della vicina

Dramma nel Lodigiano. Un commerciante di 44 anni ha tentato di tagliare la gola alla madre 80enne ferendola in modo gravissimo e poi si è suicidato sgozzandosi. E' quanto accaduto intorno alle 15 di ieri nell'abitazione dell'anziana in via dei Molini a Casoni, frazione di Borghetto Lodigiano (Lodi). La donna è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale San Matteo di Pavia, dove è ricoverata in prognosi riservata. All'arrivo dei soccorsi l'uomo era ancora vivo, ma i tentativi di salvargli la vita sono stati vani.

L'allarme è stato lanciato da una vicina di casa della donna. La vicina, appena sentite le urla provenire dall'appartamento, avrebbe aperto la porta dove abitavano i due e avrebbe visto il 44enne accoltellare la madre. L'anziana conviveva con il figlio, titolare di una pizzeria da asporto a Codogno (Lodi), dopo che questi si era separato. Sul caso indagano i carabinieri. Nell'appartamento sono stati ritrovati coltelli sporchi di sangue.