"Vi ammazzo, vi spacco": suora indagata per maltrattamenti all'asilo

Una suora indiana di 53 anni è stata indagata dalla Procura di Grosseto per maltrattamenti a minori di età compresa tra 4 e 5 anni. I fatti che le vengono contestati dalla procura della città toscana vanno dal 2017 al giugno di quest'anno. La Procura, che ha coordinato indagini della polizia postale e della squadra mobile di Grosseto, ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini alla suora che prestava servizio in una scuola materna di un istituto religioso del capoluogo maremmano.

La denuncia è partita dai genitori di una bambina

L'inchiesta è partita in seguito alla denuncia di un padre e di una madre che avevano colto comportamenti anomali nella figlia, oltreché stranezze in alcuni racconti: attivato il pediatra e uno psicologo, i genitori avrebbero compreso che la bambina veniva maltrattata alla scuola materna. Da quanto emerso nel corso delle indagini, svolte con intercettazioni ambientali nell'asilo, la suora, in vari episodi, avrebbe strattonato e anche minacciato di colpire con schiaffi i bambini se non le avessero obbedito.

"T’ammazzo, t’ammazzo". Oppure: "Ti spacco la bocca", sarebbero alcune delle frasi che secondo Il Tirreno la religiosa ha rivolto agli alunni. I maltrattamenti sarebbero avvenuti durante le ore di lezione e delle altre attività didattiche tenute dalla suora, che è insegnante. L'istituto religioso ha deciso di allontanare la donna da Grosseto dopo appena un anno di lavoro.