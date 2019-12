Debuttano i "super semafori": multa fino a 600 euro per chi passa col rosso

Una novità grossa. Una novità salatissima. A Torino entrano in funzione i primi semafori dotati di rilevatori di infrazione col rosso: si tratta di tre dispositivi per la rilevazione automatica delle infrazioni con semaforo rosso, noti anche come T-Red o Vista-Red.

Il primo è collocato all'incrocio tra corso Regina Margherita, corso Potenza e corso Lecce. Il secondo all'incrocio tra corso Vercelli e corso Novara. Il terzo all'incrocio tra corso Trapani e corso Peschiera.

Super semafori, la multa scatta solo in due casi

Quali multe si rischiano? "Solo" due i casi: il passaggio col rosso al semaforo (multa da 167 a 666 euro, 116,90 se pagata in cinque giorni, e decurtazione di sei punti della patente) e il mancato rispetto della linea di arresto (multa da 42 a 173 euro, di 29,40 se pagata in cinque giorni, e decurtazione di due punti dalla patente).

Gli occhi elettronici registrano la sequenza della violazione, e ogni episodio viene verificato da agenti della polizia municipale "in grado di controllare anche le condizioni del contesto in cui la violazione è stata effettuata" spiegano dal Comune di Torino. Altri dieci impianti saranno installati nel capoluogo piemontese durante la prossima primavera. I super semafori sono un mezzo per combattere i comportamenti pericolosi alla guida e i tre incroci da cui parte la sperimentazione sono stati teatro di tanti incidenti stradali negli ultimi anni.