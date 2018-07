Sbanca al SuperEnalotto con un 5 Stella. Ultima estrazione del Lotto, tutti i numeri

Nessun 6 nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. Il concorso di sabato 30 giugno ha però regalato una vincita di tutto rispetto grazie ad un 5 Stella centrato a a Paulilatino in provincia di Oristano, che insieme ad un 5 ha permesso ad un fortunato di vincere la bellezza di 373 mila euro.

Come riferisce AgiproNews la giocata vincente è stata effettuata al Bar Sanna di via Tigellio 7. Il jackpot dunque continua a salire: il biglietto con la sestina vincente vale 9,2 milioni di euro. In basso tutti i numeri dell’ultima estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

SuperEnalotto, la sestina vincente

9 13 23 32 45 54

Jolly: 80

SuperStar: 08

Lotto, estrazione del 30 giugno 2018

Estrazione n°78 del 30/06/2018 NAZIONALE 61 83 34 31 23 BARI 10 81 57 44 31 CAGLIARI 67 52 3 13 70 FIRENZE 23 7 70 81 77 GENOVA 84 46 81 39 59 MILANO 19 36 66 79 46 NAPOLI 83 7 14 40 58 PALERMO 70 76 30 63 77 ROMA 54 19 76 81 7 TORINO 30 6 85 3 77 VENEZIA 6 27 36 1 55

La combinazione del 10eLotto