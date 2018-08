Attacco cardiaco tra le corsie del supermercato: cliente salvata da dipendente "eroe"

Momenti di paura in un supermercato di Concesio, in provincia di Brescia. Una donna di 66 anni si è accasciata improvvisamente a terra tra gli scaffali mentre faceva la spesa: attacco cardiaco. Prontissima la reazione di un dipendente della struttura commerciale che è corso in suo aiuto, l'ha rianimata prima con un massaggio cardiaco e poi utilizzando il defibrillatore in dotazione.

La donna è stata poi ricoverata in ospedale, in codice rosso, dove nelle ore successive sarebbe stata poi dichiarata fuori pericolo.

Fondamentali il coraggio e la prontezza di riflessi del dipendente; in situazioni del genere ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica: dopo una verifica delle condizioni sul posto, la 66enne è stata intubata e trasferita d'urgenza al Civile.