Sviene nell'auto in fiamme: due carabinieri di passaggio gli salvano la vita

Il destino ha voluto che proprio in quel momento transitassero sulla stessa strada due carabinieri in servizio. Il resto l'ha fatto il coraggio dei due militari dell'Arma. Una storia a lieto fine nella periferia di Roma, nella zona di Pietralata. Due carabinieri hanno salvato la vita ad un uomo di 79 anni. I due militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in soccorso dell'anziano svenuto dopo che la sua auto aveva preso fuoco, mentre percorreva via dei Monti Tiburtini, all'altezza dell'Ospedale Sandro Pertini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due carabinieri hanno visto l'auto in fiamme e il conducente privo di sensi all'interno dell'abitacolo. Nonostante le fiamme e il fumo intenso, non hanno esitato nemmeno mezzo secondo. Sono corsi verso la vettura in fiamme, hanno estratto di peso l'anziano dal posto di guida dell'auto, e hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei sanitari del 118 che lo hanno poi accompagnato nel vicino ospedale. Anche i due carabinieri, per piccole ustioni e le esalazioni respirate, si trovano tuttora in osservazione presso lo stesso ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.