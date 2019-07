Tabaccaia uccisa a coltellate: fermato un cliente abituale

Una tabaccaia di 66 anni, Mariella Rota, è stata uccisa a coltellate nel pomeriggio di ieri, martedì 30 luglio, nell'androne del palazzo in cui abitava, in via Melacrino, nel centro storico di Reggio Calabria. Dalla stessa posizione si accede anche al negozio della donna, motivo per cui gli inquirenti sospettano che si sia trattato di un tentativo di rapina finito male.

Tabaccaia uccisa a Reggio Calabria: fermato un cliente abituale

Nel frattempo gli investigatori della squadra mobile hanno chiuso il cerchio e hanno fermato un cittadino filippino di 43 anni. L'uomo sarebbe un cliente abituale della rivendita in cui andava a giocare al Lotto. Secondo una prima ricostruzione, la donna lo avrebbe sorpreso mentre stava cercando di introdursi nella tabaccheria, passando dall'androne. Sembra che la donna avesse già subito minacce in passato e tentativi di rapina.