Si schianta con l'auto, scende e viene investito: tamponamenti a catena e 4 feriti

Tamponamento a catena con otto vetture coinvolte e quattro persone ferite. Questo il bilancio della mattinata di passione sull'Asse Nord-Sud di Ancona, lungo la corsia in direzione del centro città.

Il ferito più grave è un uomo di 55 anni. Poco dopo le sette di oggi, a bordo di una Fiat Bravo è prima finito contro il guardrail, dopo essere scivolato probabilmente a causa del ghiaccio, poi, una volta sceso per segnalare l'incidente con il triangolo, è stato investito da un'auto condotta da una donna. A quel punto si è scatenato il maxitamponamento.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'uomo è stato portato in codice rosso dall'ambulanza della Croce Gialla di Ancona, mentre sul posto è intervenuta anche l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Gialla di Camerano per portare in ospedale gli altri feriti, in codice giallo: un 36enne, una 45enne e una 36enne.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e quattro pattuglie della polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica di tutti gli incidenti, che si sono succeduti nel corso di pochi minuti. La viabilità sull'arteria stradale è rimasta bloccata per almeno un due ore.