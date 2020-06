Una tartaruga azzannatrice è stata ritrovata sulla riva del Tevere

Strano ritrovamento a Roma dove una tartaruga azzannatrice è stata avvistata sulle rive del Tevere. L'animale, di notevoli dimensioni, è stato recuperato nella zona di Monterotondo. Sono stati i carabinieri del raggruppamento Cites a prendere in consegna la testuggine per poi affidarla successivamente ad un centro per la detenzione di animali pericolosi autorizzato dal Ministero dell’Ambiente.

L'animale potrebbe essere stato abbandonato una volta cresciuta. La azzannatrice è infatti una tartaruga carnivora, tanto da essere annoverata tra gli animali predatori che mantengono una posizione all'apice della catena alimentare. Il suo nome comune, tartaruga azzannatrice, fa riferimento al suo morso, grazie alla testa e al collo altamente mobili, la tartaruga riesce a eseguire un morso a scatto.

Come ricorda Romatoday non è la prima volta che un esemplare del genere viene ritrovato fra Roma e provincia. Nel 2012 una tartaruga azzannatrice venne infatti trovata in una bacinella nel parco di Fidene "Peter Pan". Anche il quel caso il ritrovamento avvenne da parte del personale del Nucleo Investigativo del Servizio Cites Centrale dell'allora Corpo forestale dello Stato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.